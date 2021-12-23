Döviz geriledi sıra etiketlerde: Fiyatları indirin çağrısı

YILBAŞINDAN İTİBAREN RAHATLARIZ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran : Birkaç gün içinde özellikle yılbaşından sonra tüm ürünlerde rahatlamayı, fiyatlarda gevşemeyi göreceğimizi tahmin ediyorum. Mesela benim çalıştığım iki inşaat malzemesi üreticisi fabrika hemen yüzde 10 indirim yaptı. Tüm sektörleri takip ediyorum. Yeter ki kurlar yeniden bu seviyenin üzerine çıkmasın. Tüm üretici, tedarikçi ve perakendeciler üzerlerine düşeni yapacak. Bunun farklısını düşünmek herkese zarar verir. Fiyatı düşmüş ürünü geldiği fiyata uygun satmadığımda kendi ayağıma sıkmış olurum. Herkes bunu bilir ve birkaç gün içinde güncel döviz kurlarına uygun olarak fiyatlarını aşağı yönlü güncelleyecek, diye tahmin ediyorum.