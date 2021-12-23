Döviz geriledi sıra etiketlerde: Fiyatları indirin çağrısı
Dövizdeki gerilemenin ardından gözler zincir marketlere çevrildi. Üretici de tüketici de 'fiyat düşmeli' diyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu ile iş dünyası örgütleri, dolardaki yüzde 30-40'lık düşüşe paralel, un, makarna, et, süt, yumurta, baklagiller başta olmak üzere fiyatların hızla inmesi gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 23.12.2021
09:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
09:58
Kurlardaki hızlı inişin ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" sözlerine tüketicilerden de destek geldi. Kurdaki yükseliş gıdadan perakendeye, teknolojiden otomotive kadar birçok sektörde fiyatları etkiledi. Düşüş sonrasında vatandaşlar sosyal medyadan market zincirlerine 'etiketlerinizi yükselttiğiniz hızla indirin' çağrısı yaptı. Dün AK Parti Meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu ile iş dünyası örgütleri de dolardaki yüzde 30-40'lık düşüşe paralel un, makarna, et, süt, yumurta, baklagiller başta olmak üzere fiyatların hızla inmesi gerektiğini belirttiler. İşte başkanların kurlardaki düşüşe bağlı olarak yaptıkları çağrı:
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ZİNCİR MARKETLER FİYAT DÜŞÜRSÜN
Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal: Döviz kurlarına bağlı fiyat istikrarsızlığının yükünü hep tüketici çekiyor. Fiyatlar ağustos öncesi şekle dönmeli. Çünkü dövizden dolayı fiyatlar son 15 günde adeta fırladı. Tüketici artık et, süt, yumurta, baklagiller, çay, yağ alamaz oldu. Bu işin tüm taraflarını imalatçıları, tedarikçileri, perakendecileri ve bu kontrolü sağlayacak olan denetim mekanizmasını yani devleti göreve çağırıyoruz. Özellikle market zincirleri stoklarındaki ürünleri dövize göre güncelleyip sattılar. Oysa o ürünler yüksek maliyetten üretilmemişti. Şimdi onların fiyatını yükselttikleri gibi düşürsünler.
OLAY TERSİNE DÖNDÜ
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Yaşadığımız süreç içinde birtakım işletmeler kurdaki hızlı artış maliyetlerine yansımadan, sadece ekranda gördükleri rakamlar üzerinden 'yerine koyma maliyeti' diye fiyatlarını artırdılar. Ama yaşadığımız konjonktürde olay tersine döndü. Bu kendilerine maliyet olmamış fiyatlardaki fiktif artışları yeniden reel kurdan fiyatlayıp, etiketlerine yansıtmaları gerekir. Bu konuda sorumlu ve müdebbir tüccar olarak ticaretin etik kurallarına da uyarak bunları geri almalarını bekliyoruz. Sanayici de aynı şekilde fiyatlamalarını gözden geçirecek.
YILBAŞINDAN İTİBAREN RAHATLARIZ
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran : Birkaç gün içinde özellikle yılbaşından sonra tüm ürünlerde rahatlamayı, fiyatlarda gevşemeyi göreceğimizi tahmin ediyorum. Mesela benim çalıştığım iki inşaat malzemesi üreticisi fabrika hemen yüzde 10 indirim yaptı. Tüm sektörleri takip ediyorum. Yeter ki kurlar yeniden bu seviyenin üzerine çıkmasın. Tüm üretici, tedarikçi ve perakendeciler üzerlerine düşeni yapacak. Bunun farklısını düşünmek herkese zarar verir. Fiyatı düşmüş ürünü geldiği fiyata uygun satmadığımda kendi ayağıma sıkmış olurum. Herkes bunu bilir ve birkaç gün içinde güncel döviz kurlarına uygun olarak fiyatlarını aşağı yönlü güncelleyecek, diye tahmin ediyorum.
KURDAKİ DÜŞÜŞ YANSIMALI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi indirim bekliyoruz. Ayçiçeği yağından motorine, kış lastiğine, monttan kuruyemişe, A'dan Z'ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu usulsüz artarken, birçoğu da Döviz Kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşün bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında indirim yapılmalı.