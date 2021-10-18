18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde mevduat faizlerinde güncellemeye gidiliyor. Bankalar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, müşterileri sayılarını artırmanın yollarını arıyorlar. Parasını biriktirmek isteyenler için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Altın ve döviz yatırımı yapmak istemeyenler, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Parasının getirisini daha önceden öğrenebilme imkanı mevduat faizini tercih edilebilir kılıyor. İşte, 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 21:41
  • 1
  • 13
Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Parayı çevirmek isteyenlere fırsat. Faizler nirvanaya ulaştı. 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimi olanlar mevduat faizi hesaplarının getirisini merak ediyor. Ekim ayının ilk günlerinde bankalar mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Binlerce kişi yıllardır yaptıkları birikimleri mevduat hesaplarına yatırarak katlamaya çalışıyor. İşte, 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

MEVDUAT NEDİR?

Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.

  • 3
  • 13
Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

32.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

  • 4
  • 13
Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

32.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ

  • 5
  • 13
Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL’nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

32.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ