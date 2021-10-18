Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde mevduat faizlerinde güncellemeye gidiliyor. Bankalar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, müşterileri sayılarını artırmanın yollarını arıyorlar. Parasını biriktirmek isteyenler için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Altın ve döviz yatırımı yapmak istemeyenler, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Parasının getirisini daha önceden öğrenebilme imkanı mevduat faizini tercih edilebilir kılıyor. İşte, 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?