Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

İhtiyaç sahibi ailelere aralıksız olarak sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuru şartları aranıyor. Çok sayıda sosyal yardım programı aynı anda sürüyor. Her ay milyonlarca vatandaş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler yapılıyor. Yardım ödemelerinin en kapsamlısı ise evde bakım maaşı oluyor. İşte, evde bakım maaşı almanın şartları...