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Haberler Galeri Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

İhtiyaç sahibi ailelere aralıksız olarak sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemelerinden yararlanmak için başvuru şartları aranıyor. Çok sayıda sosyal yardım programı aynı anda sürüyor. Her ay milyonlarca vatandaş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler yapılıyor. Yardım ödemelerinin en kapsamlısı ise evde bakım maaşı oluyor. İşte, evde bakım maaşı almanın şartları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:21
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Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme. Aralıksız olarak yapılıyor. PTT ve ATM üzerinden verilecek. Sosyal devlet olmanın gereğince Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardım ödemeleri için başvurular ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul ediliyor. Şartları yerine getiren vatandaşlar ödemelerini her ay alabiliyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara uygulanan zam oranı, memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında oldu. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.

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Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

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Şartları yerine getirenlere 1.657 TL ödeme! Aralıksız olarak yapılıyor! PTT ve ATM üzerinden...

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.