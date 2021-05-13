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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...
Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etti. Emekli maaş müşterisi olunması durumunda bankalar çeşitli promosyon ödeme fırsatları sunmaya devam ediyor. Emekliler yüksek promosyon almak için bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme imkanı emeklilerin yüzünü güldürecek. Promosyon ödemesi almak için diledikleri bankaya giderek 3 yıllık taahhüdü imzalamaları gerekiyor. Bu bağlamda 3 yılda bir ek kazanç elde edilmiş olacak. İşte, bankaların promosyon ödeme ücretleri...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 19:44
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