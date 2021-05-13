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Haberler Galeri Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde etti. Emekli maaş müşterisi olunması durumunda bankalar çeşitli promosyon ödeme fırsatları sunmaya devam ediyor. Emekliler yüksek promosyon almak için bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme imkanı emeklilerin yüzünü güldürecek. Promosyon ödemesi almak için diledikleri bankaya giderek 3 yıllık taahhüdü imzalamaları gerekiyor. Bu bağlamda 3 yılda bir ek kazanç elde edilmiş olacak. İşte, bankaların promosyon ödeme ücretleri...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 19:44
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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

Pandemi sürecinde emeklilerin yüzünü güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam oranı hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan bankalar tarafından sunulan promosyon imkanlarıda sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu dönemde bankalardan en az 650 ve 750 TL ödeme alınabiliyor. 3 yıllık taahhüdü imzalayarak banka müşterisi olmayı kabul edenler, bankalardan promosyon ödemesi alabiliecek. Bu bağlamda emekliler 3 yılda bir kazanç elde etmiş olacak. İşte, bankaların promosyon ödeme ücretleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.

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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

QNB FİNANSBANK'TAN YENİ PROMOSYON

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi

Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Bankalar barut fıçısı gibi! 1000, 1300, 1600. 2500 TL'ye kadar ödeme fırsatı! Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, TEB...

GARANTİ BANKASI 2021 YILI PROMOSYONU

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira,

1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.