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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

Başvururarak şartları yerine getirenlere hibe desteği sağlanıyor. Karşılıksız olarak 31 bin TL olarak ödeme yapılıyor. Başvuran herkes bu imkandan yararlanabiliyor. Banka hesabı açmak yeterli oluyor. 36 ay şartı aranıyor. Pandemi döneminde ev almak isteyenlerin imdadını devlet yetişiyor. Çeyiz yardımına benzeyen bir uygulama daha vatandaşlara sağlanıyor. Bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor. İşte, konut hesabı hakkında merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 19:26
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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek. İsteyen herkes başvurabiliyor. Devlet imdada yetişti. Pandemi döneminde ev ve kira fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar kredi oranlarını takip ediyordu. Bu süreçte konut hesabı açanlara devlet tarafından sağlanan destek bulunuyor. Çeyiz yardımının bir benzeri uygulama ile bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor. İşte, konut hesabı için başvuru şartları...

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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

Ev almak isteyenlerin imdadına devlet yetişiyor. Çeyiz yardımının bir benzeri uygulama ile bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor.

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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Bunun için birikim yapanlar, kredi çekenler, taksite girenler bulunuyor. İşte ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.

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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların cevapları:

KİMLER KONUT HESABI AÇABİLİR?

Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.

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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...

KONUT HESABI FAİZSİZ OLARAK AÇILABİLİR Mİ?

Konut hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanır.