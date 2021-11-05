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Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
Başvururarak şartları yerine getirenlere hibe desteği sağlanıyor. Karşılıksız olarak 31 bin TL olarak ödeme yapılıyor. Başvuran herkes bu imkandan yararlanabiliyor. Banka hesabı açmak yeterli oluyor. 36 ay şartı aranıyor. Pandemi döneminde ev almak isteyenlerin imdadını devlet yetişiyor. Çeyiz yardımına benzeyen bir uygulama daha vatandaşlara sağlanıyor. Bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor. İşte, konut hesabı hakkında merak edilenler haberimizde...