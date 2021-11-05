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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Emekli ikramiyesi ve maaşları için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak ayının yaklaşması ile maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyeleri doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Ünvan, sınıf ve dereceye göre birçok çalışanın maaşları düzenlemeden sonra değişecek. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:58
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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Emekliye baharı getirecek. Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış. Kabul edildiği anda maaşlara yansıyacak. Emekli ikramiyesi ve maaşlar için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Milyonlarca çalışan düzenleme sonrasında deriin nefes alacak. Bilindiği üzere düzenleme hakkında çalışmaların başladığı biliniyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor. Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.

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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

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Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINI YÜRÜTECEK KOMİSYON NE ZAMAN FAALİYETE BAŞLIYOR, KİMLER YER ALACAK?

Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayında toplanacak. Bu toplantıda ek gösterge çalışmalarını yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı, Memur-Sen yer alacak.