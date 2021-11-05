Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...

Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINI YÜRÜTECEK KOMİSYON NE ZAMAN FAALİYETE BAŞLIYOR, KİMLER YER ALACAK?

Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayında toplanacak. Bu toplantıda ek gösterge çalışmalarını yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı, Memur-Sen yer alacak.