06 Kasım 2021, Cumartesi
Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
Emekli ikramiyesi ve maaşları için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak ayının yaklaşması ile maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyeleri doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Ünvan, sınıf ve dereceye göre birçok çalışanın maaşları düzenlemeden sonra değişecek. İşte, 3600 ek gösterge son durum...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:58
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