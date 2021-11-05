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Haberler Galeri Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 Ocak zammı için geri sayım başlarken, son rakamlara göre zam oranları şekillenmeye başladı. Yılın ikinci dört aylık enflasyın oranının belli olmasının ardından yeni maaşlar için son 2 veri kaldı. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:50
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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni maaş için detaylar belli olmaya başladı. Bayram ikramiyesi ve ek ödemeler ile birçok kazanım elde eden emekliler, 2022 Ocak zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. TÜİK enflasyon verileri gelmeye devam ederken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ile de yeni zam için ipuçları geliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni maaşların belirlenmesi için son 2 veri kaldı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Son 2 verinin açıklanmasının ardından yeni emekli maaşı belli olacak. Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık'ta, son veri yani aralık enflasyonu ise 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAK'TA FARK ALACAK

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında yüzde 5 zam alacak, enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda fark alan memurlara müjdeli haber geldi. Dört aylık enflasyon yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları kesinleşmiş oldu.

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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

MEMUR MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak 2022 Ocak zammı için yüzde 3.72 fark kesinleşti. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklendikten sonra son rakamlar belli olacak. Bu verilere göre en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 561 TL olacak.

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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.72 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

Kasım ve Aralık verileri ile birlikte son rakamlar belli olacak.