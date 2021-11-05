Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.72 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

Kasım ve Aralık verileri ile birlikte son rakamlar belli olacak.