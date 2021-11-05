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Emekliye bayram ettirecek haber! SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
Emekli maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 Ocak zammı için geri sayım başlarken, son rakamlara göre zam oranları şekillenmeye başladı. Yılın ikinci dört aylık enflasyın oranının belli olmasının ardından yeni maaşlar için son 2 veri kaldı. Peki, SSK, Bağ-Kur 2022 Ocak zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:47Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:50