HaberlerGaleriŞartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! 12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...
Şartlar tek tek sıralandı, 15.000 TL hesaplara yatıyor! 12 ay ZAMLI + kesintisiz ödenecek! e Devlet'ten başvuruluyor: Aile destek...
Sosyal yardım ödemeleri düzenli olarak hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelere Ocak 2023 itibariyle zam geldi. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla ödenen sosyal yardımların güncel miktarları merak ediliyor. Diğer yandan Bakan Derya Yanık, ödemelerin güncel zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi. İşte, aile destek ödemesi için detaylar!