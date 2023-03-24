24 Mart 2023, Cuma
Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!
Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde PTT'den geldi. Anlık ihtiyaçlar sebebiyle zaman zaman nakit arayışına girebiliriz. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın PTT tarafından emeklilere başvurmaları halinde ihtiyaç kredisi desteği sağlanıyor. Peki PTT 30 bin TL emekli ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 17:21
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