Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde PTT'den geldi. Anlık ihtiyaçlar sebebiyle zaman zaman nakit arayışına girebiliriz. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın PTT tarafından emeklilere başvurmaları halinde ihtiyaç kredisi desteği sağlanıyor. Peki PTT 30 bin TL emekli ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?