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Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde PTT'den geldi. Anlık ihtiyaçlar sebebiyle zaman zaman nakit arayışına girebiliriz. SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın PTT tarafından emeklilere başvurmaları halinde ihtiyaç kredisi desteği sağlanıyor. Peki PTT 30 bin TL emekli ihtiyaç kredisi nasıl çekilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 17:21
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Kimliğiyle PTT’ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

PTT emeklilere kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor. Emekli maaşı alanlara yönelik düzenlenen bu kampanya kapsamında nüfus cüzdanıyla PTT şubesine başvuruda bulunanlar 30 bin TL'lik nakdi alıp gidebilecek. Peki PTT emekli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Kimliğiyle PTT’ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

PTT kredi notuna bakmadan, gelir belgesiz kredi desteği verildiği belirtilerek ihtiyaç kredisi almak isteyenler hemen PTT'ye başvuru yaparak hızlıca toplu para alabilecek.

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Kimliğiyle PTT’ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi fark etmeden başvuru yapabildiği belirtilerek herhangi bir şart aranmadığı ifade edildi.

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Kimliğiyle PTT’ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

PTT TÜKETİCİ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

PTT Tüketici Kredisi kefilsiz ve şartsız Aktif Bank üzerinden sağlanıyor.

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Kimliğiyle PTT’ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!

N Kolay İhtiyaç Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %4,19 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.