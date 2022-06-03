Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Sigara fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...