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Haberler Galeri Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

3 Haziran sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılbaşından beri 8 TL'ye yakın gelen zamlar sonucu vatandaşta yeni sigara zammı beklentisi oluştu. Bununla birlikte BAT, Philip Morris ve JTI markaları da fiyat güncellemesine gidiyor. Peki, 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 19:10
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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada ise 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Sigara fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL