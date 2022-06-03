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Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...
3 Haziran sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılbaşından beri 8 TL'ye yakın gelen zamlar sonucu vatandaşta yeni sigara zammı beklentisi oluştu. Bununla birlikte BAT, Philip Morris ve JTI markaları da fiyat güncellemesine gidiyor. Peki, 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...