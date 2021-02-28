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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketler için yeni yıl kararı! Sayıları 1000'e çıkarılacak! Talimat geldi... Marketler için yeni yıl kararı! Sayıları 1000'e çıkarılacak! Talimat geldi...
Pandemi döneminde marketlerin raflarında fiyatların yüksek olması sonrasında yeni düzenlemeler gündeme geldi. Ucuz gıda satışı için beklenen gelişme yaşandı. Marketlerin kar hırsını dizginleyecek yeni hamle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri bu yılsonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Birinci kalite ürünlerin satılacağı marketler için kiralama işlemlerina başlandı.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 22:07
Marketler için yeni yıl kararı! Sayıları 1000'e çıkarılacak. Marketlerin kar amaçlı hareketleri sonrasında yeni hamle geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri bu yılsonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Açılışta önceliğin büyük şehirlere verileceği marketler için kiralama işlemleri hız kesmeden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarım Kredi'ye bağlı Birlik A.Ş. üzerinden yürütülecek olan marketleşmede öncelik büyük şehirlere verilecek. 30 büyük şehir başta olmak üzere tüm Türkiye'de market açılması planlanırken, dükkan kiralamaları da yapılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor.
MALİYETLER MİNİMUM DÜZEYE İNECEK
Birlik A.Ş.'nin bölge müdürlükleri üzerinden yürütülecek sistemde öncelikle depoların metrekareleri büyütülecek. Marketleşme için her noktada lojistik merkezleri açılacak. Böylece lojistik maliyetleri de düşürülecek. Marketleşmenin daha hızlı ve pratik açılabilmesi için depolara yakın yol güzergâhındaki illere de marketler açılacak.
Örneğin İstanbul'daki depoya gelen bir TIR'ın ulaşım güzergâhında bulunan Düzce, Darıca gibi ilçelere de marketler açılacak. İstanbul'a ürün bırakmak için yola çıkan bir TIR, bu yol üstünde bulunan marketlere de bırakarak geçecek. Bu sayede üründeki lojistik maliyetinin minimum düzeye çekilmesi hedefleniyor.
BİRİNCİ KALİTE ÜRÜNLER UYGUN FİYATA
Birinci kalite ürünün en uygun fiyatlarla halkla buluşturulacağı Tarım Kredi Birlik marketlerinde sözleşmeli tarım modeli uygulanıyor. Açılacak yeni marketlerde de aynı sistem devam edecek. Yerli olmayan hiçbir ürün raflarda yer bulamazken ana hedef çiftçin ürünlerini direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak olarak belirlendi.