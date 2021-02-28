Marketler için yeni yıl kararı! Sayıları 1000'e çıkarılacak! Talimat geldi...

Pandemi döneminde marketlerin raflarında fiyatların yüksek olması sonrasında yeni düzenlemeler gündeme geldi. Ucuz gıda satışı için beklenen gelişme yaşandı. Marketlerin kar hırsını dizginleyecek yeni hamle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri bu yılsonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Birinci kalite ürünlerin satılacağı marketler için kiralama işlemlerina başlandı.