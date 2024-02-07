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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Bakan Işıkhan, "Emeklinin refahını artırmak için projeler sürecek." ifadelerini kullandı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:56
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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Emeklilerin maaşlarına yönelik zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da yeni maaşları hızlıca belirledi ve sisteme yükledi. Emekliler fark ödemelerini de aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

MASADA 3 FORMÜL VAR

Birinci seçeneğimiz yüzde 50 artış. 3 bin TL'ye çıkarılırsa iki bayramda toplamda 6 bin TL'lik bir ödeme alabilir emeklilerimiz.

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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

İkinci seçeneğimiz de 100. yıl artışı gibi 5 bin TL + 5 bin TL, 10 bin TL'ye çıkması.

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Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Üçüncü seçenek 3 bin TL + 3 bin TL + ara ödeme 5 bin TL ile toplam 11 bin TL'ye ulaştırmak.