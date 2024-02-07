07 Şubat 2024, Çarşamba
Emeklilerin BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Bakan Işıkhan, "Emeklinin refahını artırmak için projeler sürecek." ifadelerini kullandı. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:56
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