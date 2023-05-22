22 Mayıs 2023, Pazartesi
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne zaman yatacak 2023? Ne kadar, kaç TL verilecek? YSK ilk tur ve 2.tur seçim görevlisi ücretleri...
"Seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Birinci tur seçimlerinin tamamlanması sonrası 2.tur seçimlerinde görevli olacak kişiler ücretleri araştırıyor. Yurt genelinde binlerce kişi sandık başında görev alacak. 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesinde gözler "Sandık görevlisi ücretleri seçimden sonra mı yatacak?" sorusuna çevrildi. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur, ne kadar ücret alır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 12:31
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