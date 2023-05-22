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Haberler Galeri Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli haziran ayında maaşları harici 2 bin TL'yi cebine koyacak. Geçtiğimiz aylarda alınan kararla, her yıl iki kez ödenen ikramiyelerin tutarı 2000 TL'ye yükselmişti. Bu müjdeli haber sonrası yılın ikinci ve son ikramiyesinin ödeneceği tarih de heyecanla bekleniyor. İşte kurban bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:50
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Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ve EYT'lilere kadar milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kurban bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere emeklilere ödenen bu ikramiyelerin tutarı geçtiğimiz aylarda 2000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu da vatandaşların cebine yıllık toplam 4 bin TL ekstra para girmesi demek…

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Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

HAZİRAN'DA EMEKLİLERİN CEBİNE 2000 TL İKRAMİYE GİRECEK!

Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz Ramazan bayramında;

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Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK 2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

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Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

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Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,