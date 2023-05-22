Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ve EYT'lilere kadar milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kurban bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere emeklilere ödenen bu ikramiyelerin tutarı geçtiğimiz aylarda 2000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu da vatandaşların cebine yıllık toplam 4 bin TL ekstra para girmesi demek…