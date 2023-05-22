HaberlerGaleriEmeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklinin cebine 2000 TL daha girecek! Milyonların gözü o tarihte: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli haziran ayında maaşları harici 2 bin TL'yi cebine koyacak. Geçtiğimiz aylarda alınan kararla, her yıl iki kez ödenen ikramiyelerin tutarı 2000 TL'ye yükselmişti. Bu müjdeli haber sonrası yılın ikinci ve son ikramiyesinin ödeneceği tarih de heyecanla bekleniyor. İşte kurban bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili merak edilenler…