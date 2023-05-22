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Haberler Galeri 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

"29 Mayıs okullar tatil mi son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunun tamamlanması sonrası gözler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2.tur seçimlerine çevrildi. Bu noktada binlerce öğrenci seçimden sonra okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, İkinci tur seçimleri sonrası okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 15:39
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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

"29 Mayıs okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair son dakika açıklamasında bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi öğrenciler tatil tarihini araştırıyor. Peki, ikinci tur seçimleri sonrası okullar var mı, yok mu?

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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

BAKAN ÖZER SON DAKİKA AÇIKLADI!

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs'ta tatil edeceğiz."

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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

SEÇİM SONRASI OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu nedeniyle 29 Mayıs'ta eğitime ara verilecek.

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29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okulların kapanış tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle kamuyoyuyla paylaşılmıştı. Buna göre; 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran Cuma günü tatil olacak. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler 2. dönem karnelerini alacaklar.