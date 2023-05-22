29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!

"29 Mayıs okullar tatil mi son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair son dakika açıklamasında bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi öğrenciler tatil tarihini araştırıyor. Peki, ikinci tur seçimleri sonrası okullar var mı, yok mu?