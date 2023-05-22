HaberlerGaleri29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi seçimden sonra okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
"29 Mayıs okullar tatil mi son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunun tamamlanması sonrası gözler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2.tur seçimlerine çevrildi. Bu noktada binlerce öğrenci seçimden sonra okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, İkinci tur seçimleri sonrası okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:50Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 15:39