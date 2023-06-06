HaberlerGaleri%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak enflasyon oranları açıklandı. Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İşte mesleklere göre maaş hesaplamaları!