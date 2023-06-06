06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak enflasyon oranları açıklandı. Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İşte mesleklere göre maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 08:45
  • 1
  • 19
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Diğer yandan maaşlara yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Açıklamanın gelmesinin ardından mesleklere göre maaş hesaplamaları hız kesmeden başladı. "Emekli memur maaşları ne kadar olacak? Memur emeklisine zam oranı ne kadar çıktı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, mesleklere göre yeni maaşlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

5 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

  • 3
  • 19
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.13'lük orana göre 11 bin 848 liradan 13 bin 403 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 939 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.13'lük orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 115 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,31 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,66 liraya çıkacak.

  • 4
  • 19
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

YÜZDE 85'E VARAN ARTIŞ

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da bir refah payı eklenecek. Temmuz zammına eklenecek refah payı ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, yukarıya doğru artış farklılaşacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak.

  • 5
  • 19
%85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Memur emekliye zam oranı netleşti! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olurken, aynı oran en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa aylık ödeme 7 bin 901 lira 66 kuruştan 14 bin 672 lira seviyesine çıkacak. Memur emeklilerinde de zam oranı farklılaşacak. Zammın bir bölümünün seyyanen, bir bölümünün de yüzdelik olarak yansıtılması bekleniyor.