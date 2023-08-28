28 Ağustos 2023, Pazartesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık." dedi.
Giriş Tarihi: 28.08.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 13:14
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