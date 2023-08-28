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Haberler Galeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık." dedi.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 13:14
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve talimatları doğrultusunda son 20 yıldır yaptıkları gibi durmadan ve dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Elazığ'ın 6 Şubat'taki deprem felaketinin etkilediği illerden biri olduğunu belirten Kacır, yaşanan felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, devletin ve milletin tüm imkanları seferber ederek harekete geçtiğini kaydetti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Tüm kurum ve kuruluşlarla diğer şehirlerde olduğu gibi Elazığ'ın da yanında olduklarını aktaran Kacır, devletin Elazığ'da yaraların sarılması noktasında vatandaşın emrinde ve hizmetinde olduğunu dile getirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Elazığ'da 2020'de yaşanan depremden sonra hiçbir insanın çaresiz ve sahipsiz bırakmamak adına devletin üzerine düşeni yaptığını anımsatan Kacır, şimdi de aynı şekilde 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında tüm illerde hiçbir vatandaşı sahipsiz ve yalnız bırakmamak adına çaba göstermeye devam ettiklerini vurguladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! 400 bin TL faizsiz kredi

Bakanlık olarak da çabalarını çok boyutlu sürdürdüklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Deprem sonrasında KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Elazığ'da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ'da 53 milyon lira sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ'daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız."