28 Ağustos 2023, Pazartesi
Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, eylül ayına bir süre kala gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
Giriş Tarihi: 28.08.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 16:33
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