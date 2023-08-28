"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri toplumun büyük kesimi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?