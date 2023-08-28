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Haberler Galeri Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, eylül ayına bir süre kala gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 16:33
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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri toplumun büyük kesimi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık %38,21, aylık %3,92oldu

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?

ENFLASYON BEKLENTİSİ AĞUSTOS 2023 NE YÖNDE?

Katılımcılarıncari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82iken, bu anket döneminde yüzde 59,46olmuştur.