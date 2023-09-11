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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptıklarını bildirdi. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" mesajını verdi.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 22:54Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 22:56