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Haberler Galeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung'un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptıklarını bildirdi. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 22:56
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung’un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung’un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye'nin, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres olduğunu vurgulayan Bakan Kacır şunları kaydetti:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung’un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

"TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR"

"Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye'ye yatırım ilgisini artırıyor."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung’un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı

"GÜÇLÜ YATIRIM" MESAJI

"Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Hyundai, LG ve Samsung’un yöneticileriyle görüştü! “Güçlü yatırım” mesajı