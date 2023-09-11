11 Eylül 2023, Pazartesi
Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…
Emekliler için maaş zamları, her yılın önemli bir gündem maddesini oluşturur. Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve kamuoyuna yapılan açıklamalar, emeklilerin maaş zamları hakkında önemli ipuçları sundu. Yaklaşık 17 milyon emeklinin beklentileri, hem toplu sözleşme süreçleri hem de ekonomik göstergelerle şekilleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 11.09.2023 13:47
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