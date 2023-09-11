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Haberler Galeri Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

Emekliler için maaş zamları, her yılın önemli bir gündem maddesini oluşturur. Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve kamuoyuna yapılan açıklamalar, emeklilerin maaş zamları hakkında önemli ipuçları sundu. Yaklaşık 17 milyon emeklinin beklentileri, hem toplu sözleşme süreçleri hem de ekonomik göstergelerle şekilleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 13:47
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Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve son dönemdeki açıklamalar, yaklaşık 17 milyon emeklinin dikkatle takip ettiği maaş zamları konusunda önemli ipuçları sunuyor. Emekliler, her yılın başında gerçekleşen maaş zammı açıklamalarını yakından izliyor. İşte yıl sonunda emekliler için konuşulan artışlar ve yeni zamlı maaş hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük emekli maaşına ilişkin son dakika açıklamalrında bulunarak, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz." dedi.

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Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve birbiri ardına yapılan açıklamalar emeklilerin zam oranları için ipuçlarını verdi. Peki emekliler için ne kadar artış gündemde? Refah payı ne kadar olacak? İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

EYT düzenlemesiyle sayıları yaklaşık 17 milyonu bulan emeklilerin gündeminin ilk sırasında maaş zamları var. Hem toplu sözleşme süreci hem geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program hem de birbiri ardına yapılan açıklamalar, gözleri emeklilerin maaşlarının bundan sonra nasıl ve ne kadar artacağı konusuna çevirdi.

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Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…

ZAM+ENFLASYON FARKI
Önce toplu sözleşme süreci tamamlandı. Memur emeklilerinin memurlarla birlikte 2 yıllık zam oranları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranlarını 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 olarak karara bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, tespit edilen zam oranları aşılırsa enflasyon farkı verileceği de yer aldı.