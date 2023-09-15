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Haberler Galeri 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Ocak zammı + 7.500 TL verilecek!

4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Ocak zammı + 7.500 TL verilecek!

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak emeklileri sevindiren haberin detaylarını paylaştı. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik durumunu olumlu bir şekilde etkileyecekken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırması bekleniyor. İşte bankaların Eylül ayı ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:34
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Miktarlar güncellendi! 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına ve banka hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını gündemin önemli bir parçası haline getiriyor. Hem hazırlığı yapılan ek iyileştirme hem de Ocak zammı, promosyon ödemelerinde yeni bir hareketliliğe yol açacak. İşte, bankaların güncel ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miktarlar güncellendi! 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda yeni hareketlilik gündemde.

Hem hazırlığı yapılan ek iyileştirme hem de Ocak zammı promosyonlara yansıyacak.

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Miktarlar güncellendi! 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

Bankalar halen 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon veriyor.

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Miktarlar güncellendi! 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

GÖZLER KÖK AYLIKTA

İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek.

Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak.

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Miktarlar güncellendi! 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!

Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.