Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

Samsun TOKİ kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konut projesinde Samsun'a inşaa edilecek 4 bin 450 konut için kura heyecanı yaşayan Samsun halkı, TOKİ'nin resmi internet sitesine akın etmeye başladı. TOKİ Samsun kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Samsun TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...