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Haberler Galeri Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

Samsun TOKİ kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konut projesinde Samsun'a inşaa edilecek 4 bin 450 konut için kura heyecanı yaşayan Samsun halkı, TOKİ'nin resmi internet sitesine akın etmeye başladı. TOKİ Samsun kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Samsun TOKİ kura sonuçları nihai liste nereden öğrenilir? 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:19
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Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

Samsun TOKİ kura sonuçları belli oluyor. 12 Aralık'ta başlayan Samsun TOKİ kura çekimi 14 Aralık'ta sona erecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs ve Asarcık ilçelerine inşaa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, Samsun TOKİ kura sonuçları nihai liste sorgulama konusunda araştırmalarına başladı. Peki, 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun'a inşaa edilecek konutlar için kura çekimi 12 Aralık'ta başladı. 13-14 Aralık'ta yapılacak kura çekimi ile Samsun'da konut hak sahipleri belirleme süreci sona erecek. Samsun kura çekimi hak sahipleri belirleme kura sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

12 ARALIK SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

13 ARALIK SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

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Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.