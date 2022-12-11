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Haberler Galeri KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

KPSS 2022/11 tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 183 personel alımının yayınlanmasının ardından Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce sağlık personeli KPSS 2022/11 ile tercihlerini yaptı. Peki Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:10
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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/11 ile tercihleri alınan personel alımı ile ilgili sonuçların ne zaman yayımlanacağı binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce sağlık personeli detayları araştırıyor. Peki KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/11 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

ATAMASI SONRASI YAPILACAKLAR NELER?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...

ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.