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KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu? Atama sonrası yapılması gerekenler...
KPSS 2022/11 tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 183 personel alımının yayınlanmasının ardından Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce sağlık personeli KPSS 2022/11 ile tercihlerini yaptı. Peki Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu?