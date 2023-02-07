07 Şubat 2023, Salı
Deprem beklenen iller hangileri? Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? AFAD son dakika duyurdu!
"Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Deprem bölgesinde yaşayanlar yeniden deprem olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:45
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