06 Şubat 2023, Pazartesi
ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT'liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasında son viraja girildi ve düzenleme Meclis Başkanlığı'ndan geçti. Yaş şartının kaldırıldığı EYT'de prim gününü dolduran vatandaşların emekliliğinin önü açıldı. Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gelecek. EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emekli olan EYT'lilerin maaşları hesaplarına aktarılacak. Peki, EYT şartları neler, başvurular başladı mı? İşte, EYT son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:30
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