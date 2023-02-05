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Haberler Galeri ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT'liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT'liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasında son viraja girildi ve düzenleme Meclis Başkanlığı'ndan geçti. Yaş şartının kaldırıldığı EYT'de prim gününü dolduran vatandaşların emekliliğinin önü açıldı. Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gelecek. EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emekli olan EYT'lilerin maaşları hesaplarına aktarılacak. Peki, EYT şartları neler, başvurular başladı mı? İşte, EYT son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:30
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ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT’liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Merakla beklenen EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. Diğer yandan EYT konusunda katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT'de ilk maaş tarihini açıkladı. Peki EYT emekli maaşları ne kadar, başvurular ne zaman yapılacak? EYT erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT’liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; EYT yasası teklifinin Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini söyledi.

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ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT’liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

Akbaşoğlu ayrıca; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruların başlayacağını da dile getirdi. Bu açıklama ile birlikte EYT başvuruları içinde heyecanlı bekleyiş başlamış oldu.

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ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT’liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

Teklifin Salı ve Çarşamba günü Meclis'te oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

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ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! EYT’liler bu 3 detaya dikkat! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...

EYT BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN

EYT başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilecek. Akbaşoğlu'nun başvurular hakkındaki açıklaması da şöyle; "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." dedi.