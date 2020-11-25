Salgın sonrasında talep yağıyor! 20 mililitresi 70 TL...

'KORONAVİRÜSE KARŞI BİREBİR'

Çörek otu yağının düzenli kullanılması halinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Dik, Bu çok faydalı bir yağ. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Koronavirüse karşı birebir. Salgından sonra yağa olan ilgi çok arttı. Satışlarımız iki katına çıktı. Piyasada çörek otu bulamıyoruz. Şu an 200 mililitre şişelerde 70 TL'ye satıyoruz diye konuştu.