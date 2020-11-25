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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Salgın sonrasında talep yağıyor! 20 mililitresi 70 TL... Salgın sonrasında talep yağıyor! 20 mililitresi 70 TL... Mersin'de çörek otu yağı üretimi yapan Fatih Dik, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin koronavirüs salgını sonrası arttığını söyledi. Dik, vatandaşları seyreltilmiş çörek otu yağına karşı da uyardı. Giriş Tarihi: 25.11.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 22:45
Yapılan araştırmalar sonucu, Nigella Sativa tohumlarından elde edilen, Güneybatı Asya'ya özgü çörek otu yağının özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çörek otu yağının ayrıca burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırmayı azalttığı ortaya çıktı. Birçok hastalığa da faydalı olan çörek otuna koronavirüs sonrası talep de arttı.
Çörek otu yağı imalatçısı Fatih Dik, çörek otunun düzenli kullanılması halinde mide ağrısı, bağırsak, ülser, şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi.
Çörek oyu yağının yüzde 25'e kadar seyreltilmesine izin verildiğini ancak bu durumun bazı imalatçılar tarafından istismar edilip yüzde 80'e kadar seyreltildiğini dile getirdi.
BİR KİLOSUNDAN 200 MİLİLİTRE YAĞ ÇIKIYOR
Çörek otunu makinede işlediklerini belirten Dik, Makinede işleyip çıkarttığımız yağı dinlenmeye bırakıyoruz. Tortu aşağıya çöktüğünde üstte kalan saf yağı alıp şişeliyoruz. Müşterilerimize saf çörek otu yağı veriyoruz. 1 kilo çörek otundan yaklaşık 200 mililitre yağ çıkıyor. Piyasa seyreltilmiş çörek otu yağı satılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olsun. Bazı çörek otu yağları acı geliyor. Onun sebebi ise dibe çöken tortu ile birlikte şişelenmesi dedi.
'KORONAVİRÜSE KARŞI BİREBİR'
Çörek otu yağının düzenli kullanılması halinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Dik, Bu çok faydalı bir yağ. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Koronavirüse karşı birebir. Salgından sonra yağa olan ilgi çok arttı. Satışlarımız iki katına çıktı. Piyasada çörek otu bulamıyoruz. Şu an 200 mililitre şişelerde 70 TL'ye satıyoruz diye konuştu.