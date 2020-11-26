Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Safranbolu’da gördü Edirne'de ekti! 200 gramdan 10 bin lira kazanacak Safranbolu’da gördü Edirne'de ekti! 200 gramdan 10 bin lira kazanacak
Safranbolu ilçesinde gördüğü safran bitkisinin soğanını, Edirne'de denemek için eken Hasan Artan, ilk hasadını yaptı. İlk hasadından 200 gram ürün elde eden Hasan Artan 10 bin lira kazanç beklediği ifade etti.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:32
Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Artan, "Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 300 gram bekliyordum ancak yıl kurak geçtiği için 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ekimi artırıp yarım ya da 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edirne'de yaşayan emekli Hasan Artan, eşi Sevim Artan ile birlikte iki yıl önce gezmeye gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önceden araştırdığı safran bitkisini gördü.
Safran bitkisini inceleyen Artan, Edirne'de bitkiyi yetiştirmek için 5 kilo safran soğanı aldı.
Özelikle kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıp, kilosu 30-50 bin TL arasında satılan bitkiyi Artan, Edirne'de arkadaşına ait bağ evinin bahçesine eşi Sevim Artan ile birlikte ekti.
Edirne'nin iklim şartlarına uyup toprakta boy verip çiçek açan safran bu yıl hasada hazır hale geldi. Artan çifti, çiçek açan safranlarını bu yıl hasat etme mutluluğunu yaşadı.