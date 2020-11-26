Safranbolu’da gördü Edirne'de ekti! 200 gramdan 10 bin lira kazanacak

Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Artan, "Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 300 gram bekliyordum ancak yıl kurak geçtiği için 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ekimi artırıp yarım ya da 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum" dedi.