Beklenen tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Fiyatları yarı yarıya...

Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.