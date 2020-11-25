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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Fiyatları yarı yarıya... Beklenen tarih! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Fiyatları yarı yarıya...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemiden dolayı artan sıfır ve ikinci el araba piyasası nedeniyle vatandaşlar, bütçelerine uygun araçlar bakıyor. Sıfır araçlara yapılan zamlardan sonra ikinci el araba sahipleride fiyatları arttırmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, " İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 22:14
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış yavaşta olsa sürüyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramış olması ve fabrikaların bir dönem kapalı kalmasından dolayı talebe de yetişmek mümkün olmuyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Fiyatları yarı yarıya...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.
Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda "0" araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, "0" araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti.
Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.