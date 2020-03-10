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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Sakarya TOKİ kura sonuçları heyecanla bekleniyor. 100 bin sosyal konut kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapılacak 445 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişine kilitlendi. Hak kazanan adayların belirleneceği kura çekilişi saat 11.00'de başladı. Adapazarı'nda 312 adet 2+1, 133 adet 3+1 olmak üzere toplam 445 adet konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020 açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:47
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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Sakarya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Bu yıl itibarıyla başlayan 100 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandıktan sonra adayları kura heyecanı sarmıştı. Sakarya Adapazarı kura çekilişi 10 Mart'ta saat 11.00'de yapıldı. Heyecan dozu yüksek geçen kura çekiminin ardından kazanan adayların listesi merak edilmeye başlandı. Peki, Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020 açıklandı mı? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Adapazarı'nda kura çekimi saat 11.00'de yapıldı. Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

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Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!
Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.