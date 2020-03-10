Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020: TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Sakarya TOKİ kura sonuçları heyecanla bekleniyor. 100 bin sosyal konut kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapılacak 445 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişine kilitlendi. Hak kazanan adayların belirleneceği kura çekilişi saat 11.00'de başladı. Adapazarı'nda 312 adet 2+1, 133 adet 3+1 olmak üzere toplam 445 adet konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Sakarya TOKİ kura sonuçları 2020 açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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