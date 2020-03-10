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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatla karşı karşıya kalıyorlar. Neredeyse sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple ÖTV indirimi beklentisi ön plana çıkıyor. 2020 Ocak ayında mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi yapılmasının ardından ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 13:28
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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar son günlerde bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Sıfır araçlardaki fiyat artışı nedeniyle ikinci el piyasasına yönelenler, fiyatlardaki yükseliş nedeniyle bekleyişlerini sürdürüyor. ÖTV indirimi beklentisi içine giren vatandaşlara müjdeli haber geldi. Konu ile ilgili ilk adım atıldı. Peki, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi? İşte ayrıntılar...

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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

İkinci el araç alımı yapacak vatandaşlar için yapılan açıklamaya göre, ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edildi. ÖTV indirimi uygulaması hayata geçtiği takdirde ikinci el araba fiyatları gerçek eder fiyatlarına gelecek.

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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV İNDİRİMİNDE İLK ADIM

ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.

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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI SIFIR ARAÇ FİYATLARINI GEÇTİ

2019 yılı son çeyreğinde yeni otomobil pazarındaki satışlar son 2 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken markaların ellerindeki stoklar tükenmiş oldu. Bu duruma bir de kiralama sektörünün kiradan dönen araçları satmaması ve düşük kredi faiziyle birlikte yeni otomobil bulamayan tüketicinin 2. ele yönelmesi eklenince kullanılmış otomobil fiyatları neredeyse yeni otomobil fiyatlarını geçti.

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Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti.