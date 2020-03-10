Otomotiv pazarı hareketlenecek! Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatla karşı karşıya kalıyorlar. Neredeyse sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bu sebeple ÖTV indirimi beklentisi ön plana çıkıyor. 2020 Ocak ayında mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi yapılmasının ardından ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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