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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

Denizbank emekli maaşı promosyon tutarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonları için bankalardan peş peşe açıklamalar geliyor. Maaşını Denizbank'a taşımak isteyen emekliler, bankanın promosyon ücretini araştırmaya başladılar. Peki, Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:11
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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

Denizbank emekli promosyonu ne kadar? İlk olarak Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından özel bankalar da harekete geçti. DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor. Peki, Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?

DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası için 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için ise 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

Açıklamaya göre, DenizBank, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

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Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?

"GAYEMİZ EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK"

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.