Denizbank emekli promosyonu ne kadar? İlk olarak Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından özel bankalar da harekete geçti. DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor. Peki, Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...