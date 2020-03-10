Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
Denizbank emekli maaşı promosyon tutarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonları için bankalardan peş peşe açıklamalar geliyor. Maaşını Denizbank'a taşımak isteyen emekliler, bankanın promosyon ücretini araştırmaya başladılar. Peki, Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 10.03.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 12:11