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Haberler Galeri SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ kura çekiminde 6. etap başladı. Sakarya ilinin Merkez ilçesinin hak sahipleri 16 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya Merkez kura çekimi nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:18
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SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

TOKİ Sakarya kura sonuç öğrenme ekranı araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Sakarya'nın Merkez ilçesinde 1.760 konut inşa edilecek. Peki Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

TOKİ SAKARYA KURA CANLI İZLE

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SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sakarya Merkez 1.760 konut için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. Kuralar 16 Ocak'ta saat 10:00'da başlayacak ve Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

SAKARYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

*Sakarya Merkez: 1760 konut

*Arifiye: 120 konut

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SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

*Ferizli: 250 konut

*Hendek: 220 konut