SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!

TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ kura çekiminde 6. etap başladı. Sakarya ilinin Merkez ilçesinin hak sahipleri 16 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya Merkez kura çekimi nereden öğrenilir?