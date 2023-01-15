EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren Bilgiç, "EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis'e sunulur" dedi.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.