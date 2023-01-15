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Haberler Galeri EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih için milyonlarca vatandaşın gözü TBMM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacak. Hal böyle olunca," EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Ne zaman yasalaşacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 21:49
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EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için merak edilen soruların cevaplarını yanıtladı. Düzenlemede kapsam dışında kalanlarda konu hakkında gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa tekliflerinin Meclis gündemine geleceği tarihlerle ilgili bilgi verdi.

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EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifinin ise gelecek hafta Meclis gündeminde olacağını söyledi.

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EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

Bilgiç, 16 Ocak Pazartesi günü yasa teklifinin TBMM'ye gelmesini, aynı gün komisyonda görüşülmesini ve aynı hafta içinde yasalaşmasını beklediklerini açıkladı.

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EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...

EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren Bilgiç, "EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis'e sunulur" dedi.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.