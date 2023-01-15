HaberlerGaleriEYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih için milyonlarca vatandaşın gözü TBMM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacak. Hal böyle olunca," EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Ne zaman yasalaşacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!