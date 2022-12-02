HaberlerGaleriSakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?
Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde 3. etap kura çekimi başladı. Sakarya'da ev sahibi olabilmek heyecan içinde kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, kuraların hangi tarihte çekileceğini araştırıyor. Sakarya ilinde toplan 2.750 adet konut inşaa edilecek. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...