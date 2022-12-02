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Haberler Galeri Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde 3. etap kura çekimi başladı. Sakarya'da ev sahibi olabilmek heyecan içinde kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, kuraların hangi tarihte çekileceğini araştırıyor. Sakarya ilinde toplan 2.750 adet konut inşaa edilecek. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:23
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Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

Sakarya TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta. Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerine inşaa edilecek sosyal konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura takvimini yakından takip ediyor. Toplam 2.750 konut inşaa edilecek Sakarya'da kura tarihleri heyecanla araştırılıyor. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 250 bin sosyal konut kura takvimi sürekli güncelleniyor. Ancak Sakarya kura tarihleri henüz duyurulmadı. TOKİ Sakarya kura tarihleri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT SAKARYA PROJESİ

Sakarya Adapazarı (Merkez) 1760 adet konut

Sakarya Arifiye ilçesi 120 adet konut

Sakarya Ferizli ilçesi sinanoğlu mahallesi 250 adet konut

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Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

Sakarya Hendek ilçesi 220 adet konut

Sakarya Kocaali ilçesi caferiye mahallesi 300 adet konut

Sakarya Taraklı ilçesi 100 adet konut

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Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.