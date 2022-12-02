Sakarya TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta. Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerine inşaa edilecek sosyal konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura takvimini yakından takip ediyor. Toplam 2.750 konut inşaa edilecek Sakarya'da kura tarihleri heyecanla araştırılıyor. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...