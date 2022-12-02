02 Aralık 2022, Cuma
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
KYK burs ve kredi sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. 17 Kasım'da başvuruları son bulan ve 25 ila 26 Kasım aralığında tekrar başvuru ekranı açılan 2022 KYK burs/kredi sonuçları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonucu nereden öğrenilir?KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:59
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