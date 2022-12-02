02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. 17 Kasım'da başvuruları son bulan ve 25 ila 26 Kasım aralığında tekrar başvuru ekranı açılan 2022 KYK burs/kredi sonuçları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonucu nereden öğrenilir?KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:59
  • 1
  • 11
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır sorusunun cevabı üniversite öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruları alınan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? KYK burs başvuru sonucu nereden öğrenilir?KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları aralık ayı içerisinde belli olacak. Kesin tarih henüz belli olmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.

  • 3
  • 11
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

  • 4
  • 11
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

  • 5
  • 11
KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI | 2022 KYK Burs/Kredi başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.