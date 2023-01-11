AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Araç sahiplerini sevindiren yılın ilk indirimi geldi. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ile dalgalı seyir yaşayan akaryakıt fiyatlarında ilk indirim benzinin pompa fiyatına yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 68 kuruş indirim gerçekleşti. Peki, 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? Akaryakıtta yeni indirim olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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