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Haberler Galeri AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Araç sahiplerini sevindiren yılın ilk indirimi geldi. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ile dalgalı seyir yaşayan akaryakıt fiyatlarında ilk indirim benzinin pompa fiyatına yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 68 kuruş indirim gerçekleşti. Peki, 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? Akaryakıtta yeni indirim olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:14
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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. 2023 yılının ilk indirimi benzin grubunda gerçekleşti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatı hareketlilik yaşarken, son gelişmelerin ardından indirim haberi geldi. Buna göre, bugünden itibaren geçerli benzinde 63 kuruş indirim uygulandı. Peki, 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim gerçekleşti. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

İşte 11 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.88 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.11 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.25 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

11 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.07 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.34 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL