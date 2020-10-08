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Haberler Galeri Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

2020 4. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Her yıl 4 taksit şeklinde ödenen tediyelerin son ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:15
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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. 2020 yılına ilişkin 4. ve son taksit olan tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yılın ilk taksidi 31 Ocak'ta, ikincisi 22 Mayıs''ta, üçüncüsü ise 27 Temmuz'da ödenmişti. Şimdi ise dördüncü taksit ödemelerinin tarihi araştırılıyor. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde taşeron ve kamu işçileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'deyayımlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.

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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.