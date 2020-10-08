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Beklenen açıklama: 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. tediye ödeme tarihleri
2020 4. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Her yıl 4 taksit şeklinde ödenen tediyelerin son ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:07Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:15