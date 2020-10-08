Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. 2020 yılına ilişkin 4. ve son taksit olan tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yılın ilk taksidi 31 Ocak'ta, ikincisi 22 Mayıs''ta, üçüncüsü ise 27 Temmuz'da ödenmişti. Şimdi ise dördüncü taksit ödemelerinin tarihi araştırılıyor. Ekim ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde taşeron ve kamu işçileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihleri...