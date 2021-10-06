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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Uzun yıllar iş hayatında yer alan ve primlerini yatıran çalışanlar emeklilik yaşını beklemek durumunda kalabiliyor. Ancak bazı sosyal koşullarla emeklilik şartları değişiklik gösterebiliyor. Emeklilik yaşında çocuk sayısının önemli faktör olduğu biliniyor. Ancak sadece evli kalarak emekli olmanın yolu açılıyor. Meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte, emeklilik prosedüründe önemli değişiklikler meydana gelecek. Peki; evlilikle emeklilikten kimler faydalanabilecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:01
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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evli kaldığınız süre çalışma süresinden sayılabilir! Yeni yasa tasarısıyla birlikte; uzun yıllar evli kalan kişilere emekliliğin yolu açılıyor. Bu değişiklik yasalaşırsa emeklilik prosedürü değişecek. En az 25 yıl evli kalan kişilerin bu emeklilik türünden faydalanması amaçlanıyor. Tasarıya göre; en az 25 yıl evli kalan ve 50 yaşını dolduran kişiler emekliliğe hak kazanabilecek. İşte; evlilikle emeklilikte merak edilen detaylar!

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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?

Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor.

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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.

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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.