Evlenmeyi geciktirenlere kötü haber! Evlilikle emeklilik yolu açılıyor! SGK harekete geçti!

Uzun yıllar iş hayatında yer alan ve primlerini yatıran çalışanlar emeklilik yaşını beklemek durumunda kalabiliyor. Ancak bazı sosyal koşullarla emeklilik şartları değişiklik gösterebiliyor. Emeklilik yaşında çocuk sayısının önemli faktör olduğu biliniyor. Ancak sadece evli kalarak emekli olmanın yolu açılıyor. Meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte, emeklilik prosedüründe önemli değişiklikler meydana gelecek. Peki; evlilikle emeklilikten kimler faydalanabilecek? İşte detaylar!