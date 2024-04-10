Sahil Güvenlik Kura ile ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor! İŞKUR başvuru şartları ve kadroları açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR üzerinden belirtilen kadrolara işçi alımı yapacağını ilan etti. En az ilk okul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan Komutanlık, KPSS puan şartı aramıyor. Sözlü sınava davet edilecek adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.
Giriş Tarihi: 10.04.2024
10:06
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) işyerinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplanacak olan adaylardan KPSS puan şartı aranmazken adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 22 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). Hâlihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.