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Haberler Galeri Akkuyu'da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Akkuyu'da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, bu yıl sonunda ilk test elektriğini üretmeye hazırlanırken, ilk reaktör önümüzdeki yıl sisteme elektrik vermeye başlayacak. Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt üreten Moskova'daki fabrika kapılarını ilk kez açtı.

Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:34
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Akkuyu’da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı.

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Akkuyu’da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Akkuyu NGS'nin yüklenicisi Rosatom'un Rusya'daki nükleer yakıt üretim tesislerini kapılarını Türk gazetecilere açarken, yakıt üretiminin her aşaması hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

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Akkuyu’da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Küresel nükleer yakıt pazarının yaklaşık yüzde 17'sini elinde bulunduran Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı yakıt şirketi TVEL, Rusya'daki tüm nükleer santrallerin nükleer yakıt ihtiyacını karşılamasının yanında 14 ülkede 70'ten fazla reaktöre de yakıt sağlıyor.

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Akkuyu’da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

HER 6 REAKTÖRDEN BİRİNE YAKITI TVEL ULAŞTIRIYOR

Şirket yetkilileri dünyadaki her 6 reaktörden birinin üretiminde imzası bulunan TVEL'in aynı zamanda Sibirya'da bulunan Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisi'nde de nükleer yakıt üretildiğini söyledi. Türkiye'nin ilk NGS'si olan Akkuyu'daki VVER 1200 tipi 3+ nesil reaktörlere ilk parti nükleer yakıtta Sibirya'daki tesiste üretilerek nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmişti.

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Akkuyu’da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu’ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi

Önümüzdeki süreçte Elektrostal'da da Akkuyu için yakıt üretimi olacağını söyleyen yetkililer Novosibirsk ile birlikte yılda 300'ün üzerinde nükleer yakıt ve malzeme sevkiyatının bu iki tesisten yapıldığını anlattı.