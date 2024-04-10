HaberlerGaleriAkkuyu'da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi
Akkuyu'da sona gelindi! Nükleer enerjinin merkezine yolculuk | Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt bu fabrikada üretildi
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, bu yıl sonunda ilk test elektriğini üretmeye hazırlanırken, ilk reaktör önümüzdeki yıl sisteme elektrik vermeye başlayacak. Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt üreten Moskova'daki fabrika kapılarını ilk kez açtı.
Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:34Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:34