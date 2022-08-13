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Haberler Galeri Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Sağlık çalışanlarına sabit ek ödeme ile yeni maaşlar ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek. Peki, yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı? İşte Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:57
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Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Sağlık personeline sabit ek ödeme ile maaşlar ne kadar oldu? Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ek ödeme ile maaşların ne kadar arttığı araştırılmaya başlandı. 'Beyaz reform' olarak nitelendirilen yeni düzenleme sonrası detaylar belli oldu. Peki, yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı? İşte Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

15 AĞUSTOS'TA TÜM KURUMLARDA UYGULANACAK

Ek ödeme düzenlemesi 1 Temmuz tarihinden itibarek geçerli olacak şekilde hayata geçirildi. Buna göre, sabit ek ödemeler 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek. Bu taban ödemesi, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacak.

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Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

KİMİN MAAŞI NE KADAR ARTTI?

Milliyet'te yer alan habere göre, artış miktarları bazı meslek grupları için şöyle oldu:

En yüksek taban ek ödemeler ve teşvik ödeme katsayısı eğitim görevlisi kadrosu olanlar ve uzman hekimlere tanındı.

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Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL'ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL'ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekim maaşı 20 bin TL'yi aşacak, uzman maaşı da 27 bin TL'yi bulacak.

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Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Hemşirelerin maaşı 800 TL'lik ek ödemeyle 10 bin TL'nin üzerine çıktı.

Hekim dışı sağlık personeline derece, unvan ve kademelerine göre 400 TL ile 10 bin TL arasında düzenleme;