Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?

Sağlık personeline sabit ek ödeme ile maaşlar ne kadar oldu? Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ek ödeme ile maaşların ne kadar arttığı araştırılmaya başlandı. 'Beyaz reform' olarak nitelendirilen yeni düzenleme sonrası detaylar belli oldu. Peki, yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı? İşte Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...