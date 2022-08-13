13 Ağustos 2022, Cumartesi
Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?
Sağlık çalışanlarına sabit ek ödeme ile yeni maaşlar ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek. Peki, yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı? İşte Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:57
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