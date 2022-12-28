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Haberler Galeri Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

2023 yılına sayılı günler kala Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.Sağlık çalışanların 29 bin TL promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? sorusu binlerce sağlık çalışanı tarafından araştırılıyor. Promosyon ödemesi için anlaşma Ziraat Bankası ile yapılmıştı. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyonu ne zaman yatacak? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:42
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Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih binlerce sağlık çalışanı tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası ile 29 bin TL olarak anlaşılan promosyon ödemelerinin bir kısmı nakit bir kısmı ise para puan olarak yatırılacak. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara yattı mı? İşte, merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullandı.