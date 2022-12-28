Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih binlerce sağlık çalışanı tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası ile 29 bin TL olarak anlaşılan promosyon ödemelerinin bir kısmı nakit bir kısmı ise para puan olarak yatırılacak. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara yattı mı? İşte, merak edilenler...