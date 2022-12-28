28 Aralık 2022, Çarşamba
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?
2023 yılına sayılı günler kala Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.Sağlık çalışanların 29 bin TL promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? sorusu binlerce sağlık çalışanı tarafından araştırılıyor. Promosyon ödemesi için anlaşma Ziraat Bankası ile yapılmıştı. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyonu ne zaman yatacak? İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:42
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