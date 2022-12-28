HaberlerGaleriBenzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
Benzin ve motorin fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yakından takip ediliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşanmıştı. Bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Yarın fiyatlara zam uygulanıp uygulanmayacağı araç sahiplerinin gündeminde. Peki, benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? İşte cevaplar...