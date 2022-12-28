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Haberler Galeri Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzin ve motorin fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yakından takip ediliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşanmıştı. Bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Yarın fiyatlara zam uygulanıp uygulanmayacağı araç sahiplerinin gündeminde. Peki, benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:11
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Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzine ve mazota zam gelecek mi? Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, güne 84,54 dolardan başladı. Brent petrol fiyatında dalgalanma yaşanırken, en çok merak edilenlerden biri de akaryakıt fiyatları oldu. Benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

28 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.61 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

28 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.25 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

28 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL