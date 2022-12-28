Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzine ve mazota zam gelecek mi? Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, güne 84,54 dolardan başladı. Brent petrol fiyatında dalgalanma yaşanırken, en çok merak edilenlerden biri de akaryakıt fiyatları oldu. Benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Ayrıntılar haberimizde...