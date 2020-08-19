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Haberler Galeri Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yapılacak zamlarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl Ocak ve Haziran olmak üzere iki kez yapılan zam oranları yıllık enflasyona göre belirleniyor. Ocak ayına uzun süre bulunmasına rağmen beklentiler ve öngörüler belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre rakamlar hesaplandı. Yapılacak zam ile birlikte ön görülen en düşük maaş memurlarda 3860, memur emeklilerinin ise 2921 TL olacak. Peki, Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:03
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Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl Ocak ve Haziran aylarında maaşlara zam yapılıyor. 2020 yılı için 5.75 zam oranı belirlenirken, emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını aldılar. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre rakamlar hesaplandı. Peki, Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Emekli ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak ayı artışının ipuçları geldi.

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Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor

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Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.