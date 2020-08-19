Emekliye 2921 TL! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...

Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yapılacak zamlarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl Ocak ve Haziran olmak üzere iki kez yapılan zam oranları yıllık enflasyona göre belirleniyor. Ocak ayına uzun süre bulunmasına rağmen beklentiler ve öngörüler belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre rakamlar hesaplandı. Yapılacak zam ile birlikte ön görülen en düşük maaş memurlarda 3860, memur emeklilerinin ise 2921 TL olacak. Peki, Emekli ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? SGK-SSK-Bağkur...