Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika pandemi desteği açıklaması! Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte tüm detaylar... Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika pandemi desteği açıklaması! Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte tüm detaylar...
Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. e-Devlet aracılığıyla başvuru yoluyla Faz 3 kapsamında 1000'er TL destek yardımı yapılmaya devam ediliyor. Sosyal medyada Sağlık Bakanlığı tarafından 3000 TL pandemi yardımı yapılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlamıştı. İşte, Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 20:16
Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? 3000 TL pandemi yardım iddiası doğru mu? Sorularının cevapları araştırılıyor. Son günlerde özellikle sosyal medyada 3000 TL pandemi yardım parası dağıtılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere çeşitli destekler verildi ve verilmeye devam ediyor. İddialar sonrasında Sağlık Bakanlığı açıklama yayınladı. İşte, Her aileye 3000 TL destek verilecek mi? İşte tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HER AİLEYE 3000 TL DESTEK VERİLECEK Mİ?
Son günlerde her aileye 3.000 TL destek verileceği iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği duyuruldu ve sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarı yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı belirtildi, "Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." denildi.
"YAYILMASINA DESTEK OLUN"
T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun"
İşte Bakanlığın sosyal medya paylaşımı:
.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI DEVAM EDİYOR MU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.