Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyon memuru ilgilendiren enflasyon oranları belli olmaya başladı. Son olarak Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4,62'nin üzerine Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklisi ayrıca fark alacak. Emekliler ayrıca 2021 yılında maaşlarına alacakları zam miktarınıda merak ediyor. Görüşmelerin başlamasına kısa süre kala uzmanlar tarafından beklentiler masaya yatırılıyor. İşte, Emekli ve memur zam farkı ne kadar, kaç TL?