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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli ve memura sürpriz ödeme! 4 aylık zam farkları belli oldu! Emekli ve memur zam farkı ne kadar, kaç TL? Emekli ve memura sürpriz ödeme! 4 aylık zam farkları belli oldu! Emekli ve memur zam farkı ne kadar, kaç TL?
2021 yılı için artık sayılı günlerin kalmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Her ay açıklanan enflasyon farkına göre maaşlara ek ödemenin miktarı ortaya çıkacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran belli oldu. İşte, Emekli ve memur zam farkı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 21:58
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyon memuru ilgilendiren enflasyon oranları belli olmaya başladı. Son olarak Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4,62'nin üzerine Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklisi ayrıca fark alacak. Emekliler ayrıca 2021 yılında maaşlarına alacakları zam miktarınıda merak ediyor. Görüşmelerin başlamasına kısa süre kala uzmanlar tarafından beklentiler masaya yatırılıyor. İşte, Emekli ve memur zam farkı ne kadar, kaç TL?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu.
Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memurlar 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak açıklanacak.
EKİM 2020 ENFLASYONU
TÜİK tarafından az önce açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda, Ekim ayına dair verilerin şu şekilde olduğu görüldü:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
4 AYLIK TÜFE
2020 yılının ikinci altı ayında açıklanan enflasyonlara göre TÜFE'ler şu şekilde:
Temmuz: 0,58
Ağustos: 0,86 Eylül: 0,97 Ekim: 2,13 Toplam: 4,54