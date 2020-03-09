Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi Emekli promosyonu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında sağlanan promosyon artışı Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) tatmin etmedi. Artışı olumlu bulan dernek, özel bankalardan beklentileri karşılayacak promosyon rakamını şartsız belirlemesini istedi. TÜED Başkanı Kazım Ergün'den emeklilere promosyon için uyarı geldi. İşte detaylar... Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 13:39
Emekli banka promosyon ücretleri belli oluyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalamalarının ardından promosyon ücretleri açıklanmaya başladı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, SGK ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulduklarını ancak yeterli görmediklerini açıkladı. Öte yandan emeklilere promosyon uyarısında bulundu. İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
EMEKLİLERE PROMOSYON UYARISI
TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklileri kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.
ŞARTSIZ PROMOSYON TALEBİ
TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, "emeklilere banka promosyonu" gündemiyle dün Ankara'da toplandı. Geçen hafta SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle belirlenen yeni banka promosyon rakamlarının etraflıca görüşüldüğü toplantının sonuç bildirisinde, yeni dönem için belirlenen banka promosyonu rakamlarının beklentilerin altında olduğu belirtildi.
Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:
"Kademeli olarak 500-625-750 lira olarak belirlenen yeni promosyon rakamlarını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz. Gerçekçi bir promosyon rakamının belirlenmesi için derneğimizin de temsil edildiği bir komisyon kurulmalı ve ilgili tüm taraflar masada olmalıdır. Hükümetimiz bu konuda önderlik yapmalı ve çalışanlara yapılan ödemeler de esas alınarak emeklilerimize hak ettikleri promosyon ödenmelidir. Ziraat Bankası da dahil bütün bankalar tekliflerini sunmalı ve beklentileri karşılayacak bir promosyon kararı alınmalıdır."
TÜED Genel Başkan Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin banka promosyonu hakkına sahip olmasının, yürüttükleri mücadelenin sonucu olduğunu söyledi.