Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli olarak 500-625-750 lira olarak belirlenen yeni promosyon rakamlarını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz. Gerçekçi bir promosyon rakamının belirlenmesi için derneğimizin de temsil edildiği bir komisyon kurulmalı ve ilgili tüm taraflar masada olmalıdır. Hükümetimiz bu konuda önderlik yapmalı ve çalışanlara yapılan ödemeler de esas alınarak emeklilerimize hak ettikleri promosyon ödenmelidir. Ziraat Bankası da dahil bütün bankalar tekliflerini sunmalı ve beklentileri karşılayacak bir promosyon kararı alınmalıdır."