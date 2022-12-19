Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI? 2022 Hemşire, doktor, sağlık teknikeri promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Hesaplara ne zaman geçecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Sağlık çalışanları promosyon ödemelerinin hangi tarihte ne zaman yatacağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya ilişkin gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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