19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

İller Bankası personel alımı ilanı yayımlandı. İller Bankası'nın Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere toplam 400 personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımına ilişkin ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. Şimdi ise gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 İLBANK personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:24
  • 1
  • 17
İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

İller Bankası sözlü sınav ile personel alımı yapıyor. İller Bankası'nın Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alımı yapılacak. İlana başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 İLBANK personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, İş Talep Formu'nu 19 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndererek yapabilecekler.

  • 3
  • 17
İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

Adaylar sınava başvuru sırasında,

* Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

* Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

  • 4
  • 17
İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

* Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

  • 5
  • 17
İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,