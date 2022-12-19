İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

İller Bankası personel alımı ilanı yayımlandı. İller Bankası'nın Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere toplam 400 personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımına ilişkin ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. Şimdi ise gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 İLBANK personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...