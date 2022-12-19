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Haberler Galeri Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

Asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu. Bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira olarak uygulanan asgari ücrette zam oranı belirleniyor. Komisyonun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak. Şimdi ise gözler toplantının başlayacağı saate çevrildi. Peki, 20 Aralık asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:51
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Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak? Yaklaşık 6 milyon 300 bin asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja girildi. 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon yarın üçüncü kez toplanacak. Peki, 20 Aralık asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...

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Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI YARIN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te başlayacak. Toplantının saat kaçta biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI NE AŞAMADA?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

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Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

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Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!

BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.