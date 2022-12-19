19 Aralık 2022, Pazartesi
Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!
Asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu. Bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira olarak uygulanan asgari ücrette zam oranı belirleniyor. Komisyonun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak. Şimdi ise gözler toplantının başlayacağı saate çevrildi. Peki, 20 Aralık asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:51
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